A Agência de Segurança de Infraestruturas e de Cibersegurança (CISA, na sigla original) afirmou esta quinta-feira que as eleições norte-americanas deste ano, que culminaram na eleição de Joe Biden para presidente, foram as mais seguras de sempre. O comunicado da entidade oficial do governo surge na depois de várias alegações de fraude eleitoral por parte do candidato republicano e ainda presidente, Donald Trump.

Segundo o comunicado divulgado pela CISA, e que é assinado pelos principais representantes da organização, "as eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história norte-americana", acrescentando que uma revisão está a ser feita em vários condados e estados do país para duplicar a eficiência do processo eleitoral.

Quando os estados têm eleições renhidas, muitos deles recontam os boletins de voto", afirmou a agência.