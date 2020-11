Michigan, Pensilvânia, Georgia, Nevada, Alasca e Carolina do Norte. A corrida ao cargo de presidente dos Estados Unidos já vai longa e o destino final de Donald Trump e de Biden está dependente destes seis estados.

Com o candidato democrata à frente na corrida (com 248 delegados) e o atual presidente a ganhar impulsão com uma possível vitória no estado da Pensilvânia, a eleição para a presidência dos Estados Unidos mantém várias possibilidades em aberto.

O vencedor das presidenciais norte-americanas (que é escolhido por voto indireto) tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 delegados (uma maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.

Num momento em que o impasse eleitoral está a ser marcado por contestações e recontagem de votos, há sete cenários a ter em conta, sendo que a maior parte deles dá a Biden o lugar na Casa Branca. Mas há também chances para uma vitória de Donald Trump e até um empate.





Cenário 1: Biden resiste e mantém Michigan

O primeiro cenário é também aquele projetado pelas contagens de votos que, até ao momento, dão uma vantagem a Biden de 0,85% nas urnas em Michigan.

A cumprir-se esta previsão e com o anúncio da vitória no Wisconsin, o candidato democrata é eleito, obtendo os 16 delegados do Michigan e consolidando os 6 delegados no Nevada, estado no qual detém uma vantagem de 0,6%.

Quando decidiu declarar-se “reeleito”, na noite de terça-feira, Trump incluiu Michigan como uma das suas conquistas, ao lado de Pensilvânia e Wisconsin. "Nós ganhámos em estados que não esperávamos ganhar, como na Flórida, por exemplo", afirmou o presidente.

Cenário 2: Trump vira Michigan

Os 16 delegados do estado de Michigan vão ter um papel determinante na eleição de Biden, ou de Trump. Com 0,85% dos resultados a separar os dois candidatos, a campanha republicana já anunciou que vai pedir a suspensão da contagem dos votos, uma decisão que, defendem especialistas, vai atrasar a divulgação do vencedor.

Se conseguir sair vitorioso no Michigan, Trump precisa apenas de sustentar os resultados que até agora lhe dão uma vitória na Pensilvânia, na Georgia e na Carolina do Norte, estados onde mantém a liderança por 7,9%, 1,72 e 1,4%, respetivamente.

Cenário 3: Biden com vitória histórica na Geórgia

Se os democratas conseguirem alcançar os 16 delegados do estado da Georgia, uma vitória de Biden torna-se mais folgada, precisando apenas de manter a liderança no Nevada para assegurar a presidência.

O estado da Geórgia tem sido uma autêntica fortaleza republicana nos últimos anos e um dos campos de batalha mais importantes na corrida à presidência e no controlo do Senado. Em 2016, Trump venceu no estado com uma diferença de 5% para Hillary Clinton.

Ainda assim, as projeções apontam para uma batalha renhida no estado, com Joe Biden a precisar de uma vantagem de 1,8% para o tirar das mãos dos Republicanos pela primeira vez desde 1992.

Cenário 4: Republicanos asseguram vitória no Nevada

Com 7.647 votos atrás do rival democrata, o atual presidente pode ainda garantir uma vitória no estado do Nevada. Um triunfo importante para a sua campanha que permite que a corrida à presidência se mantenha mesmo com uma derrota no Michigan( desde que mantenham a liderança que tem até ao momento na Carolina do Norte, na Georgia, no Alasca e na Pensilvânia).

A campanha de Donald Trump tem lutado com tudo para conquistar os delegados do Nevada, mas as previsões dão a vantagem a Biden, num momento de mudança na dinâmica de um estado indeciso com um eleitorado diversificado.

Os democratas construíram aqui uma poderosa máquina política e esperam que os esforços que fizeram para chegar de forma eficaz aos eleitores latinos os ajudem a vencer novamente. Ainda assim, os impactos da pandemia na economia do Nevada foram drásticos e forçaram a uma paralisação da indústria do turismo, fazendo disparar o desemprego. Por estes motivos, o eleitorado pode encontrar um ponto comum de pensamento com as promessas de Trump sobre a empregabilidade e a retoma económica.

Cenário 5: Biden vence Carolina do Norte e sustenta vantagem no Michigan e Nevada

Outro caminho que pode levar os democratas de novo à Casa Branca é através de uma vitória na Carolina do Norte, um estado crucial para Donald Trump e alvo de Biden que tenta quebrar pela segunda vez a sequência de dez eleições seguidas para os Republicanos. A primeira interrupção foi em 2008, com a vitória de Obama.

Se vencer neste estado, Biden precisa ainda de continuar à frente nos estados do Michigan e de Nevada.

Cenário 6: empate com 269 para cada lado

No entanto, caso Biden consiga apenas vencer na Carolina do Norte e no Nevada e Donald Trump assegurar os estados do Michigan, da Pensilvânia, do Alasca e da Georgia, os Estados Unidos vão verificar uma situação eleitoral atípica: um empate técnico, com 269 delegados para cada lado.

A registar-se, este seria o terceiro empate eleitoral da história do país.

Cenário 7: Biden conquista Pensilvânia e Nevada

Com uma margem mais elevada, Biden pode ainda impedir a recondução de Donald Trump, caso consiga uma vitória no Nevada e na Pensilvânia, estado no qual tem uma desvantagem de mais de 400 mil votos.

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it! — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020

O estado da Pensilvânia está a ser alvo de polémica, com a campanha de Trump a abrir uma frente de contestação dos resultados na Pensilvânia, onde os votos continuam a ser contabilizados. O advogado do presidente, Rudy Giuliani diz ter havido um "roubo maciço".

Wiscosin, Pensilvânia, Georgia, Nevada e Carolina do Norte são os seis estados norte-americanos (entre um total de 50) que concentram agora todas as atenções, um dia depois das eleições presidenciais.

Devido ao seu peso no Colégio Eleitoral, estes cinco estados podem decidir quem será o vencedor das 59.º eleições norte-americanas: o atual Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ou o candidato do Partido Democrata, Joe Biden.