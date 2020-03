A senadora democrata Elizabeth Warren desistiu, esta quinta-feira, da corrida à presidência dos Estados Unidos, avança a imprensa norte-americana. A pré-candidata ocupava o terceiro lugar nas sondagens para candidato do Partido Democrata. Deixa a corrida um dia após a saída de Michael Bloomberg.

De acordo com a agência Reuters, Warren, de 70 anos, reuniu-se com membros da equipa na quarta-feira para decidir a desistência. Ainda não se pronunciou sobre apoiar algum outro candidato do partido.

Elizabeth Warren é senadora norte-americana pelo estado do Massachussetts desde 2013.

Michael Bloomberg, que anunciou a desistência esta quarta-feira anunciou apoio a Joe Biden, ex-vice-presidente do país, contra o senador Bernie Sanders.

Ainda antes de Bloomberg, também Peter Buttigieg e Amy Klobuchar tinham anunciado a desistência da corrida à Casa Branca.

Com a desistência de Elizabeth Warren, as primárias democratas ficam reduzidas a três candidatos, sendo que Bernie Sanders e Joe Biden surgem como os grandes favoritos. Como outsider surge a candidata Tulsi Gabbard, que até ao momento elegeu apenas um delegado.

O próximo adversário de Donald Trump precisa de pelo menos de 1991 delegados para ganhar as primárias.

Neste momento, Joe Biden lidera a votação com 596 delegados, enquanto Bernie Sanders tem 531.

Elizabeth Warren desistiu depois de ter elegido 65 delegados.

O atual presidente dos Estados Unidos já veio reagir, apelidando Warren de "Pocahontas". Donald Trump afirmou que a desistência surgiu "demasiado tarde".

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary...THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass.