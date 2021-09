Os Estados Unidos reconheceram esta sexta-feira, dia 17 de setembro, que o ataque aéreo levado a cabo na capital do Afeganistão a 29 de agosto matou vários civis. Numa conferência de imprensa a partir do Pentágono, o Departamento de Defesa retratou-se daquele ataque, que até agora tinha sido dado como um sucesso, porque teria morto um terrorista do grupo ISIS-K, um braço armado do Estado Islâmico, algo que agora se sabe ser falso.

Foi um erro trágico", afirmou o general do corpo de fuzileiros, Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos.

Desde 29 de agosto que o referido ataque era mencionado como um êxito, mesmo tendo em conta as baixas civis, que incluíram sete crianças. Mais tarde, várias organizações começaram a levantar dúvidas sobre as diferentes versões do que se passou. De resto, alguns meios de comunicação disseram mesmo que o condutor do veículo atingido pelo ataque era um funcionário de uma organização humanitária americana, sendo que o Departamento de Defesa nunca terá tido provas suficientes que sustentassem o ataque àquele veículo, que se acreditava ter explosivos.

Segundo Frank McKenzie, o carro foi atingido numa "crença" de que representava uma ameaça iminente à segurança das tropas da coligação.

Estou agora convencido de que 10 civis, incluindo até sete crianças, foram tragicamente mortos nesse ataque. Além disso, agora acreditamos que era improvável que o veículo e aqueles que morreram estivessem associados ao ISIS-K ou a qualquer ameaça direta", acrescentou.

Este ataque surgiu como resposta a uma atentado junto ao aeroporto de Cabul perpetrado a 27 de agosto por membros do ISIS-K. Entre os mais de 150 mortos estavam 13 militares norte-americanos.