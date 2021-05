O governador do estado norte-americano de Ohio, Mike DeWine, criou uma lotaria como forma de incentivar a vacinação contra a covid-19. Cada prémio terá o valor de 1 milhão de dólares (cerca de 827 mil euros) e o primeiro sorteado será divulgado já no próximo dia 26 de maio.

Os outros premiados - ao todo serão cinco - serão conhecidos nas semanas seguintes.

O sorteio incluirá todos os residentes, maiores de 18 anos, que já tenham sido vacinados, tendo de ter já, obrigatoriamente, pelo menos a primeira dose de uma vacina aprovada nos Estados Unidos.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19.