Um doente infetado com o novo coronavírus no estado norte-americano do Texas morreu depois de ter participado numa “Festa Covid” e de ter confessado que achava que a pandemia era “uma farsa”.

A vítima terá participado numa festa realizada por alguém infetado com o vírus e em que “o objetivo é verificar se a Covid-19 é real e se chega a infetar alguém", afirmou a doutora Jane Appleby, diretora médica da Methodist Healthcare, ao canal NEWS4.

Pouco antes de perder a vida, o paciente olhou para a enfermeira e disse: ‘Acho que estava enganado, isto não é nenhuma mentira’”, afirmou Appleby.

A divulgação da história pela diretora médica da Methodist Healthcare serve para mostrar à população que o vírus “não discrimina e que ninguém é invencível”.

Não quero ser alarmista, apenas quero mostrar exemplos reais para ajudar a nossa comunidade a perceber que o vírus é sério e com um potencial de transmissão muito elevado”, disse.

O Texas está entre os muitos estados nos Estados Unidos que, recentemente, tiveram picos de casos de coronavírus, tendo registado um número recorde de novos casos diários na quinta-feira.

A especialista comunicou ainda que tem visto em primeira mão a subida a pique de casos positivos - 22 % de todos os testes feitos nos sete hospitais que pertencem à Methodist Healthcare.

“O meu apelo à nossa comunidade e especialmente a todos os jovens é que levem isto a sério. Usem a máscara”, acrescentou Appleby à estação de notícias local KSAT.