Os Estados Unidos acreditam que o avião que caiu esta terça-feira no Irão pode ter sido abatido acidentalmente por um míssil anitaéreo iraniano. Vários meios de comunicação norte-americanos estão a avançar que há oficiais do exército que têm informação nesse sentido.

A queda de um avião ucraniano perto da capital do Irão provocou esta quarta-feira a morte de todas as pessoas que seguiam a bordo, informaram as autoridades de emergência iranianas.

O acidente resultou na morte de 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, que seguiam a bordo do Boeing 737 da Ukraine International Airlines, que se despenhou pouco depois de descolar do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão.

A Ucrânia já anunciou que abriu uma investigação ao acidente, na qual coloca a hipótese de um míssil ter sido a causa da tragédia. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, convidou o Reino Unido a juntar-se às investigações. Uma nota divulgada esta quinta-feira afirma que o primeiro-ministro britânico se mostrou disponível a aceder ao pedido.

Segundo a agência de notícias PA, o governo de Boris Johnson vê com "muita preocupação" alguns dos relatórios preliminares da queda do avião.

Entretanto, o Irão já veio reagir a estas notícias, através das agências Tasnim e Fars. O chefe da Organização de Aviação Civil do Irão afirmou que esta hipótese é "cientificamente impossível". Ali Abedzazeh acrescentou que havia vários aviões a voar nos céus de Teerão à altura do acidente.

O responsável iraniano aproveitou ainda para afirmar que as notícias de que o Irão não quer devolver as caixas negras do avião são mentira. Segundo Ali Abedzazeh, o país está disponível para cooperar na investigação das causas do acidente.

Veja qual o percurso feito pelo avião que tinha Kiev como destino e se despenhou ao largo de Teerão.