Uma ativista negra foi encontrada morta este sábado, na cidade de Tallahassee, estado da Florida. Com Oluwatoyin Salau, de 19 anos, estava Victoria Sims, de 75, uma ativista caucasiana que também foi encontrada sem vida no mesmo local. Ambas as mortes estão a ser como homicídios, e a polícia já tem um suspeito.

Aaron Glee, de 49 anos, foi detido pelas autoridades, segundo um comunicado da polícia de Tallahassee.

A última vez que Oluwatoyin Salau tinha sido vista foi a 6 de junho. Nesse mesmo dia, a jovem partilhou um post no Twitter, onde conta de que estava a ser assediada por um negro, que lhe "ofereceu boleia e um lugar para dormir".

Anyways I was molested in Tallahassee, Florida by a black man this morning at 5:30 on Richview and Park Ave. The man offered to give me a ride to find someplace to sleep and recollect my belongings from a church I refuged to a couple days back to escape unjust living conditions.