O senador do Vermont Bernie Sanders anunciou, esta terça-feira, que está na corrida democrata à Casa Branca, nas presidenciais de 2020. O anúncio foi feito na rádio pública do estado norte-americano do Vermont.

Começámos a revolução política na campanha de 2016 e agora é tempo de avançar com essa revolução", disse.

Está prevista a divulgação, ainda esta terça-feira, do vídeo oficial do anúncio.

Quis que as pessoas do estado do Vermont fossem as primeiras a saber. E o que prometo fazer é, quando viajar pelo país, levar os valores de que todos no Vermont temos orgulho - uma crença na justiça, na comunidade, na política de bases, nas reuniões dos cidadãos", acrescentou.

Na mesma entrevista, Bernie Sanders não poupou críticas a Donald Trump, classificando-o de "embaraço para o nosso país". "Acho que é um mentiroso patológico. Também acho que é racista, sexista, homofóbico, xenófobo, alguém que está a ganhar pontos políticos ao atacar as minorias, muitas vezes imigrantes ilegais", acrescentou.

Bernie Sanders perdeu, em 2016, as primárias democratas para Hillary Clinton, que acabou por perder as presidenciais para Donald Trump.