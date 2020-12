A Câmara dos Representantes aprovou esta sexta-feira um projeto que prevê a descriminalização do uso de marijuana e também a eliminação de condenações não violentas relacionadas com a substância. Apesar da aprovação, é esperado que o Senado acabe por vetar o documento.

A votação foi aprovada com 228 votos a favor e 164 votos contra, com o peso dos democratas a fazer-se sentir. Na câmara alta do Congresso (o Senado) é republicana, o que deve fazer com que o projeto seja rejeitado.

Esta foi a primeira vez que uma das duas câmaras do Congresso aprovou um projeto de lei relacionado com a descriminalização da marijuana.

A intenção do projeto passa por remover a marijuana do Ato de Substâncias Controladas, autorizando ainda a aplicação de um imposto de cinco por cento às transações de marijuana.

O documento prevê ainda que o dinheiro arrecadado com o imposto da comercialização de marijuana possa vir a ajudar comunidades desfavorecidas.

Os efeitos da proibição da marijuana têm sido particularmente sentidos pelas comunidades de cor porque significa que essas pessoas não conseguem empregos", afirmou Jerry Nadler, representante democrata de Nova Iorque e presidente do Comité Judiciário, em declarações reproduzidas pelo The New York Times.

A legislação que está em causa teve a colaboração da vice-presidente eleita, a senadora Kamala Harris.

O projeto tenciona também dar aos estados poder para agir no sentido de fazer reformas, numa altura em que vários estados pelo país já aprovaram a descriminalização da marijuana.