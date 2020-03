/ AM

/ AM

Os Estados Unidos colocaram na sua lista negra de terroristas internacionais o novo líder do grupo ‘jihadista’ do Estado Islâmico (EI), Amir Mohamad Said Abdel Rahmane al-Maoula, disse o Governo norte-americano.

A decisão impede o acesso de al-Maoula a qualquer troca com os Estados Unidos ou com qualquer cidadão norte-americano.

O secretário de Estado norte-americano confirmou hoje, assim, a identidade do sucessor de Abu Bakr al-Baghdadi, fundador do EI que foi morto no final de outubro num ataque realizado pelas forças norte-americanas na Síria.

Logo após a morte de Baghdadi, o EI designou oficialmente Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi como o novo “califa dos muçulmanos”, contudo este era um nome desconhecido para muitos analistas, que chegaram a duvidar da sua existência.

Vários serviços de inteligência ocidentais identificaram al-Maoula, também fundador do grupo ‘jihadista’ e um dos seus principais ideólogos, como o verdadeiro novo líder.

“Continuamos determinados a derrotar o EI a longo prazo, qualquer que seja o seu líder”, disse Mike Pompeo, em declarações aos jornalistas, em Washington.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, “al-Maoula era um membro ativo da Al-Qaeda no Iraque e subiu nas fileiras do EI para se tornar o seu líder”.