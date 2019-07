Uma menina de dois anos desapareceu no Rio Grande, na fronteira dos Estados Unidos com o México, quando atravessava o rio com a mãe, naural do Haiti. Trata-se do mesmo rio onde foi captada uma fotografia chocante, que mostra os cadáveres de um imigrante e da filha, de apenas 23 meses, que morreram afogados.

Mergulhadores norte-americanos estão a fazer buscas no Rio Grande, esta quarta-feira, depois de a mãe ter sido detida pelas autoridades em território norte-americano. A mulher afirmou aos agentes, na segunda-feira, que a filha tinha sido levada pelas fortes correntes do rio, quando ambas faziam a travessia, na cidade de Del Rio.

É mais um caso que retrata o desespero de milhares de imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos em busca de asilo. Dificuldades que se têm agravado devido às políticas repressivas e anti-imigração da administração de Donald Trump.

A notícia surge no mesmo dia em que foi revelado que uma inspeção aos centros de detenção de imigrantes na fronteira se estão a tornar em verdadeiras “bombas-relógio”, com ocupações excessivas e em períodos longos, constituindo riscos para a saúde e bem-estar dos imigrantes.

Já na terça-feira, um grupo de congressistas democratas que visitou centros de detenção de imigrantes em El Paso, no Texas, denunciou que há pessoas a beber água das sanitas, mulheres que não tomam banho há 15 dias e que são insultadas por agentes da polícia e crianças afastadas das mães, sem acesso a sabonetes ou pasta de dentes.

Na semana passada, uma fotografia chcocou o mundo: a imagem mostra um imigrante de El Salvador, de 26 anos, e a filha, de apenas 23 meses, mortos nas águas do Rio Grande, perto da cidade de Matamoros. Estima-se que dezenas de imigrantes tenham perdido a vida no rio este ano.