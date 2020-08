Pelo menos 18 pessoas foram baleadas durante a noite deste sábado na cidade de Cincinnati, estado do Ohio, nos Estados Unidos. As autoridades confirmaram a existência de vários tiroteios, adiantando ainda que quatro pessoas morreram.

Segundo a agência Associated Press, a polícia foi chamada a intervir numa ocorrência por volta das 00:30 locais (05:30 em Lisboa). Quando chegaram ao bairro de Avondale encontraram quatro pessoas baleadas, uma das quais, Antonio Blair, acabou por morrer no hospital universitário.

Media Statement - Multiple Shooting Investigations - Last night and into the early morninghours of Sunday, the Cincinnati Police Department (CPD) responded to several shootings with multiple victims, resulting in t... More info: https://t.co/2zAMsRzdJU