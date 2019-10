O FBI confirma que identificou o “mais prolífico” assassino em série da história dos Estados Unidos. A agência revelou que Samuel Little, preso por homicídio, confessou 93 assassinatos ao longo de quatro décadas.

As autoridades conseguiram relacionar o homem, agora com 79 anos e preso desde 2012 pela morte de três mulheres, com 50 casos ocorridos entre 1950 e 2005, diz a BBC.

O FBI diz que Little abordava indivíduos vulneráveis, sobretudo mulheres negras, muitas delas prostitutas ou toxicodependentes, o que muitas vezes fez afastar as hipóteses de homicídio. Em muitos destes casos, as autoridades não os abordaram como homicídios e algumas das mortes foram relacionadas com overdoses ou acidentes.

Antigo lutador de boxe, Little esmurrava as vítimas antes de estrangulá-las, nem sempre deixando marcas de que haviam sido violentamente assassinadas.

Num comunicado emitido na segunda-feira, os agentes do FBI revelaram acreditar “que todas as confissões de Little eram credíveis”.

Durante vários anos, Samuel Little acreditou que nunca seria apanhado porque pensava que ninguém estava atento às suas vítimas”, sublinhou a analista de crimes Christie Palazzolo, no comunicado.

A justiça está a trabalhar para verificar a veracidade dos restantes 43 casos confessados.

Embora ele já esteja na prisão, o FBI acredita que é importante que se continue a procurar justiça para cada vítima, para fechar todos os casos possíveis”, destacou.

O FBI diz que as memórias de Little acerca dos homicídios foram muito precisas, mesmo que ele não se lembre de algumas datas específicas, o que impede desenvolvimentos na investigação.

Não se sabe ainda se o homem vai receber nova condenação por causa das recentes confissões.

Little foi detido em 2012 em Kentucky num caso relacionado com drogas e extraditado para a Califórnia, onde os agentes recolheram amostras de ADN.

Este serial killer já tem um extenso cadastro, com acusações desde o roubo de armamento a violações por todo o país.