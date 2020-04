Seis pessoas foram baleadas numa festa no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, apesar da ordem de isolamento obrigatório para impedir a propagação da pandemia de Covid-19.

As autoridades foram chamadas ao local, na sequência de uma denúncia de uma testemunha que ouviu vários tiros a serem disparados dentro de um apartamento em Bakersfield, pouco depois da meia-noite de sábado.

No local, a polícia encontrou seis pessoas que tinham sido baleadas, incluindo um menor de idade, e deu conta que estaria a haver uma festa ilegal, informou o Xerife do Condado de Kern, citado pela CNN.

As vítimas foram levadas para um hospital local para receber tratamento. Nenhuma apresentava risco de vida.

Os suspeitos foram descritos como "quatro homens que conduziam uma carrinha branca", contaram as autoridades. No entanto, a polícia não efetuou nenhuma detenção.

O tiroteio ocorreu durante uma ordem estatal para isolamento domiciliário, com o objetivo de manter os cerca de 40 milhões de habitantes da Califórnia nas suas casas, para impedir a propagação do coronavírus. O governador Gavin Newsom emitiu a ordem no final de março e, na sexta-feira, prorrogou-a até 15 de maio.

A Califórnia é um dos mais de 40 estados que emitiram uma ordem semelhante para travar a propagação do coronavírus, que já matou mais de 20.000 pessoas nos EUA. Mais de 97% da população dos EUA está sob ordens de isolamento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 20.071, e aquele que tem mais infetados, com perto de 520 mil casos confirmados.