O diretor da campanha de Donald Trump publicou uma foto do Air Force One, o imponente avião presidencial, supostamente a levantar voo sobre as bancadas da corrida de Daytona 500, este domingo.

De acordo com a CNN, na publicação de Brad Parscale, diretor da campanha de Trump, podia-se ler: "@RealDonaldTrump venceu a #Daytona500 antes mesmo da corrida começar".

A publicação ainda esteve online durante três horas, até vários utilizadores do Twitter repararam que a imagem não seria de Donald Trump, mas sim de George W. Bush há 16 anos.

A fotografia em questão foi tirada pelo fotógrafo Jonathan Ferrey a 15 de fevereiro de 2004, após a visita de Bush à pista de corrida, quando o Air Force One descolou do aeroporto internacional de Daytona Beach.

"Tenho muitos colegas talentosos a fotografar a Daytona 500 este ano", disse Jonathan Ferrey à CNN. "Infelizmente não estou lá hoje, mas aparentemente ganhei a fotografia Daytona 500 ainda antes da corrida começar", brincou.

A publicação, entretanto excluída, foi substituida por um tweet com a mesma legenda, mas uma foto um pouco menos "épica" do evento.