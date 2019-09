O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, anunciou esta segunda-feira, que o furacão Dorian provocou pelo menos cinco mortos nas ilhas Ábaco.

O governante sublinhou que a devastação causada pelo furacão "não tem precedentes" e que muitos edifícios foram "completamente ou parcialmente destruídos".

Estamos perante uma tragédia histórica em algumas zonas do norte das Bahamas", afirmou, numa conferência de imprensa na Agência de Gestão de Emergências Nacionais, esta segunda-feira.

Hubert Minnis disse ainda que na ilha mais populosa, a ilha de Nova Providência, vários feridos foram resgatados e hospitalizados. O primeiro-ministro pediu para que os residentes se mantenham dentro das suas casas enquanto a tempestade se mantém no arquipélago. A nossa missão é procurar, salvar e recuperar. Apelamos que orem por todos os que que estão nas áreas afetadas e pelas nossas equipas de emergência", vincou.

A Cruz Vermelha já tinha indicado que cerca de 13 mil casas poderão ter sido danificadas ou destruídas pelas rajadas de vento do furacão, que ultrapassaram os 300 quilómetros por hora.

O Dorian é uma das tempestades mais fortes de sempre e segue agora para a costa Este dos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou esta segunda-feira o estado de emergência para os estados da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, na iminência da chegada do furacão, que segundo os últimos boletins baixou para a categoria 4. Trump aprovou a declaração de emergência para o estado da Florida na sexta-feira, devido à proximidade do furação, que na ocasião atingia a categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson.

A declaração do estado de emergência facilita a disponibilização de fundos governamentais para desastres. Com esta medida, o presidente autoriza o departamento de Segurança Nacional e a Agência Federal de Gestão de Emergências a coordenar todos os esforços de assistência para desastres, com o objetivo de minorar as consequências da intempérie.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furações (NHC), o Dorian baixou para a categoria 4 da escala Saffir-Simpson, após uma redução dos seus ventos máximos para 155 milhas por hora (250 quilómetros por hora), enquanto permanece sobre o norte do arquipélago das Bahamas. O NHC prevê a chegada do Dorian a território norte-americano nesta quarta-feira, quando atingirem o estado da Geórgia.