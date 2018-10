O estado norte-americano da Florida prepara-se para o pior, de forma a enfrentar o furacão Michael, que se prevê ser o mais destrutivo do ano a atingir a região. As águas do mar e a força dos ventos já se fazem sentir na zona de Panhandle, na costa oeste da península, de onde largos milhares de pessoas saíram nos últimos dias.

Agora a tempestade está aqui. Não é seguro viajar através de Panhandle. Quem está na zona costeira, não saia de casa. Houve uma altura para sair das zonas costeiras, que já acabou", alertou o governador da Florida, Rick Scott, numa comunicação feita na manhã de quarta-feira.

This is the worst storm that the FL Panhandle has seen in over a century. I cannot stress enough, no matter where you are in the Panhandle, it is time to find shelter. See my latest update on Hurricane Michael- https://t.co/aPoLqnUg5S pic.twitter.com/TiF6YEFE0r — Rick Scott (@FLGovScott) 10 de outubro de 2018

Scott fez saber que manteve uma conversa telefónica com o presidente norte-americano Donald Trump, o qual lhe prometeu ajuda federal, após ter promulgado terça-feira o estado de emergência na Florida.

Just spoke with @POTUS to give him an update on Hurricane Michael. He offered any federal resources necessary as we prepare to respond to this massive and catastrophic storm. — Rick Scott (@FLGovScott) 10 de outubro de 2018

Na zona de Panhandle, banhada pelo Golfo do México, no oeste da península da Florida, há 54 abrigos abertos para quem precise de se refugiar da fúria do firacão Michael e o governador admite já abri mais, caso seja necessário.

Também os serviços de emergência têm vindo a divulgar alertas para que as pessoas se mantenham informadas através do telefone ou da rádio, que evitem confiar em boatos e informações que não sejam provenientes de fontes oficiais e que se abriguem, em caso de alefrta para tornados, em divisões interiores sem janelas. Em caso de inundações, os habitantes devem procurar ficar no piso mais elevado das casas, mas nunca em sótãos fechados.

As Hurricane #Michael nears land, take shelter & stay safe. 📱Follow weather updates on your phone or radio. 🔹 In a tornado WARNING, go to an interior, windowless room. 🔹 If water comes in, go to the highest floor that’s not flooded but do NOT enter a closed attic. pic.twitter.com/KD5WZ7gamP — FEMA (@fema) 10 de outubro de 2018

Às 8:00 da manhã locais (13:00 em Lisboa), o centro norte-americano de furacões NHC alertava que as águas do mar já estavam a subir, com ondas agressivas, e os ventos a aumentar de intensidade.