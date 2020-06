Os outros três polícias de Minneapolis envolvidos na detenção e na morte de George Floyd também vão ser acusados pela procuradoria-geral do Minnesota. A informação foi divulgada esta quarta-feira pela senadora democrata Amy Klobuchar.

A senadora do Minnesota disse ainda que a acusação contra Derek Chauvin, o agente da polícia que foi filmado a asfixiar o afro-americano, vai ser agravada para homicídio em segundo grau - antes era de homicídio em terceiro grau.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.