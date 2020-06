O recolher obrigatório decretado em Washington, após mais uma noite de protestos, foi antecipado em quatro horas e vai vigorar por dois dias anunciou esta segunda-feira a “mayor” da capital dos Estados Unidos, Muriel Bowser.

A medida de exceção começará às 19:00 locais, em vez das 23:00, e permanecerá em vigor durante dois dias, acrescentou.

Todos os norte-americanos devem estar revoltados com a morte de George Floyd. No entanto, as janelas partidas e as pilhagens estão a eclipsar o essencial das conversas”, sublinhou Bowser numa conferência de imprensa.