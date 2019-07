Pessoas a beber água das sanitas, mulheres que não tomam banho há 15 dias e que são insultadas por agentes da polícia, crianças afastadas das mães, sem acesso a sabonetes ou pasta de dentes. Este foi o cenário que a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez disse ter encontrado nos centros de detenção de imigrantes que visitou no Texas, esta segunda-feira. Denúncias que voltam a colocar a administração de Donald Trump debaixo de fogo no que toca às suas políticas sobre a imigração.

Foi esta segunda-feira que Ocasio-Cortez e outros congressistas democratas visitaram centros de detenção de imigrantes em El Paso, no Texas, e o que descreveram nas redes sociais está a dar um novo impulso aos relatos de abusos que já existiam.

Agora vi o interior das instalações. Não são só as crianças. É toda a gente. Pessoas que bebem água das sanitas, agentes que se riem à frente de membros do Congresso. Queixei-me aos seus superiores. Disseram que os ‘agentes estão sob stress e reagem assim às vezes’. Sem serem responsabilizados”, escreveu a congressista no Twitter.

Now I’ve seen the inside of these facilities.

It’s not just the kids. It’s everyone. People drinking out of toilets, officers laughing in front of members Congress. I brought it up to their superiors. They said “officers are under stress & act out sometimes.” No accountability. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019

Segundo Ocasio-Cortez, uma das mulheres detidas descreveu o tratamento dos polícias como “guerra psicológica”, afirmando que os agentes acordam as imigrantes a horas estranhas e insultam-nas sem qualquer razão.

After I forced myself into a cell w/ women&began speaking to them, one of them described their treatment at the hands of officers as “psychological warfare” - waking them at odd hours for no reason, calling them wh*res, etc.

Tell me what about that is due to a “lack of funding?” — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019

Há mães afastadas dos filhos, mulheres com o cabelo a cair, que não tomam banho há 15 dias, escreveu a democrata. Noutro centro, acrescentou, as crianças não têm acesso a sabonetes nem a pasta de dentes.

CBP made us check our phones.

But one woman slipped me this packet to take with me. It says “shampoo,” but she told me that this is all they give women to wash their entire body. Nothing else. Some women’s hair was falling out. Others had gone 15 days without taking a shower. pic.twitter.com/OsaKS0YD9a — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019

Here’s another photo from inside taken by @JoaquinCastrotx, where we’re trying to comfort women trapped in cells.

This woman was telling me about her daughters who were taken from her - she doesn’t know where they’ve taken them. We held & listened to them. They were distraught. pic.twitter.com/ca1GwKfDfU — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 2, 2019

Now I’m on my way to Clint, where the Trump admin was denying children toothpaste and soap.

This has been horrifying so far. It is hard to understate the enormity of the problem. We’re talking systemic cruelty w/ a dehumanizing culture that treats them like animals. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019

A denúncia de que há pessoas a beber água pela sanita foi corroborada pela congressista Judy Chu, que revelou o testemunho de uma imigrante.

’Se queres água bebe da sanita’. Foi o que um agente disse a uma mulher que encontrámos nesta viagem. Estes são os mesmos agentes que ameaçaram atirar burritos a membros do Congresso. É preciso haver mudanças”.

"If you want water, just drink from a toilet." That's what border patrol told one thirsty woman we met on today's #DemsAtTheBorder trip. These are the same CBP personnel who threatened to throw burritos at members of Congress. Changes must be made. #DontLookAway pic.twitter.com/dW34DRduDA — Judy Chu (@RepJudyChu) July 1, 2019

Ao falar nos "agentes que ameaçaram atirar burritos a membros do Congresso", Judy Chu referia-se à investigação divulgada pelo portal ProPublica que deu conta de que há um grupo fechado no Facebook no qual agentes da polícia da fronteira trocam piadas sobre imigrantes e comentários depreciativos sobre congressistas com origem latina.

A reportagem deu o exemplo de uma publicação em que surgia uma montagem com Trump a agarrar a cabeça de Ocasio-Cortez com a legenda “Atira um burrito a essas p****”.

Para a congressista Madeleine Dean, não há dúvidas de que estamos perante uma “crise de direitos humanos”. A democrata vincou que as condições nestes centros “são piores do que o que se imagina”

15 mulheres com os seus 50, 60 anos a dormir numa pequena cela, sem água corrente. Semanas sem tomar banho. Todas separadas das suas famílias. Isto é uma crise de direitos humanos.”

Just left the first CBP facility. The conditions are far worse than we ever could have imagined.

15 women in their 50s- 60s sleeping in a small concrete cell, no running water. Weeks without showers. All of them separated from their families. This is a human rights crisis. — Congresswoman Madeleine Dean (@RepDean) July 1, 2019

Apesar de os agentes fronteiriços terem proibido que os democratas entrassem nas instalações com telemóveis, o congressista Joaquin Castro partilhou no Twitter imagens das mulheres com quem o grupo falou.

Depois de relatar a sua experiência no Twitter, Ocasio-Cortez afirmou, em declarações à CNN, que não se sentiu segura durante estas ações e que a frustração foi crescendo em si à medida que ia visitando as diferentes instalações. O porta-voz da congressista revelou que ela até gritou com agentes que tentaram tirar selfies com ela antes de entrar num dos centros.

O responsável pelas Operações na Fronteira, Brian Hasting, já veio negar as acusações de que há imigrantes a beber água das sanitas. "Isso é completamente falso", vincou.

O certo é que as denúncias dos democratas voltaram a deixar debaixo de fogo a administração de Donald Trump, cujas políticas de imigração têm sido muito criticadas.

Na semana passada, a fotografia de um pai e da sua filha, de apenas 23 meses, mortos por afogamento ao tentar passar a fronteira entre o México e os EUA chocou o mundo, mostrando o desespero de dezenas de milhares de migrantes.