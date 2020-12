Um homem foi morto este domingo pela polícia de Nova Iorque depois de ter começado a disparar de forma aleatória junto à Catedral St. John the Divine, onde tinha acabado de ocorrer uma atuação do coro de Natal ao ar livre.

Nenhum dos presentes foi atingido pelos tiros disparados, uma vez que, segundo a agência Reuters, três agentes da polícia manietaram o suspeito de forma rápida.

O atirador, que não foi identificado, foi atingido na cabeça, tendo dado entrada no hospital em estado crítico, acabando por morer no local. No total, e segundo a polícia, foram disparados 15 tiros contra o suspeito.

As autoridades acabaram por encontrar duas armas semiautomáticas no local, onde também estava uma mochila com uma lata cheia de gasolina, uma corda, fios, várias facas, uma Bíblia e fita cola.

Acho que todos podemos supor quais eram as intenções tendo em conta o conteúdo da mala", afirmou o porta-voz da polícia, Dermot Shea.

O tiroteio ocorreu cerca de 15 minutos depois de uma atuação do coro de Natal para 200 pessoas. À altura dos disparos ainda estavam 15 pessoas presentes no local.