O dono de um cão lutou contra um urso-negro de 150 quilos para salvar o seu animal de estimação, depois do cão, um pit bull adotado, ter sido violentamente atacado pelo animal selvagem, em Grass Valley, no estado norte-americano da Califórnia.

Kaleb Benham estava sozinho em casa na véspera do feriado da Ação de Graças quando ouviu um barulho vindo da rua, onde “Buddy” se encontrava a brincar. Quando saiu para ver o que se passava, viu um urso-negro a arrastar o cão com a boca.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC