As autoridades norte-americanas já identificaram as 34 vítimas mortais de um incêndio que levou ao náufragio de uma embarcação de recreio ao largo da costa da Califórnia, no passado dia 2 de setembro. O anúncio foi feito esta quinta-feira.

Trinta e nove pessoas iam a bordo do navio Conception quando este afundou, na madrugada do passado dia 2, ao largo da Ilha de Santa Cruz, no estado da Califórnia. Cinco membros da tripulação sobreviveram.

De acordo com o xerife Bill Brown, de Santa Bárbara, as últimas sete vítimas foram identificas com recurso a testes de ADN.

As autoridades federais estão a conduzir uma investigação para apurar as causas do incêndio.

The Conception Incident Unified Command is relieved to report that search and recovery efforts today were successful in locating the last missing victim. DNA testing is still being conducted to confirm identities of 7 of the 34 victims recovered.#conception — SB Sheriff's Office (@sbsheriff) September 11, 2019

Bill Brown avançou as atualizações durante uma conferência de imprensa dada por volta das 15:00 locais (cerca de 23:00 em Lisboa).