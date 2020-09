Mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas por meios aéreos durante este domingo, depois de terem ficado cercadas por um incêndio no norte da Califórnia, indicaram as autoridades locais.

Helicópteros militares procederam à retirada de 63 pessoas do reservatório Mammoth Pool na floresta nacional de Sierra, localizado a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Fresno, informaram os bombeiros de Fresno através da rede social Twitter.

Updated information for MCI incident: So far, 63 people rescued by military helicopters and delivered to FYI, 2 severely injured patients, 10 moderately injured and 51 others with minor or no injuries. Aircraft are returning to continue rescue operations. Unknown how many more.