Foram conhecidos esta sexta-feira os resultados finais das eleições presidenciais norte-americanas. Com o fecho das contabilizações nos estados da Georgia e da Carolina do Norte, Joe Biden conseguiu arrecadar 306 delegados do Colégio Eleitoral, quando apenas precisava de 270 para ser eleito presidente.

O presidente eleito venceu no estado da Georgia, que já anunciou uma recontagem dos votos para janeiro, depois de terem surgido várias alegações de fraude do lado republicano, representado por Donald Trump. A comissão eleitoral daquele estado justificou a recontagem com a pequena diferença entre ambos os candidatos.

Apesar disso, mesmo que a nova contagem dê a vitória a Donald Trump, Joe Biden continuará a ser o presidente eleito.

O resultado obtido por Joe Biden iguala o de Donald Trump em 2016, que na altura bateu Hillary Clinton. O ainda presidente norte-americano conseguiu apenas 232 votos eleitorais.