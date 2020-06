Uma jovem norte-americana de 19 anos, acusada de matar o seu traficante sexual, foi esta segunda-feira libertada da prisão sob uma fiança de 354.000 euros.

Chrystul Kizer foi alegadamente traficada por Randall Volar desde os 16 anos. Aos 17 anos, disparou mortalmente sobre o agressor, de 34, em legítima defesa.

A jovem aguardava julgamento em prisão preventiva há cerca de dois anos. O caso tem vindo a receber uma grande atenção por parte de defensores e ativistas.

"Estamos entusiasmados por saber que a Chrystul não será mais presa numa cela simplesmente por querer viver", anunciou a Chicago Community Bond Fund, organização que pagou o valor da fiança, citada pela CNN.

Ninguém deve ser preso por sobreviver à violência contra si próprio. Muitas das vezes, sobreviventes de violência - especialmente jovens e mulheres negras - são punidas por se defenderem", afirma organização em comunicado.

A jovem enfrenta a acusação de homicídio em primeiro grau e quatro outras acusações criminais, de acordo com registos do tribunal do condado de Kenosha, no estado norte-americano de Wisconsin.

O caso de Chrystul destaca a necessidade urgente do sistema legal criminal parar de processar os sobreviventes de violência doméstica e agressão sexual", continua a Chicago Community Bond Fund.

O valor da fiança estava inicialmente estabelecido em quase 1 milhão de euros, mas foi reduzido para 354.000 euros em fevereiro.

Quando o julgamento da jovem terminar, o dinheiro dos títulos será utilizado para criar um fundo americano para sobreviventes de violência doméstica e sexual que enfrentam acusações.