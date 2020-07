Uma jovem e um homem morreram este domingo durante um salto de pára-quedas em Thomaston, no estado norte-americano da Georgia. Jeanna Triplicata e o instrutor Nick Esposito morreram na sequência de uma falha no equipamento, naquele que era o primeiro salto da rapariga.

Os dois estavam a praticar uma variante chamada salto tandem, que consiste num salto com duas pessoas: um aprendiz, que era o caso da rapariga, e um instrutor experiente, que era o caso do homem.

A família de Jeanna Triplicata assistiu a tudo, e contou o episódio à CNN: "Estávamos ansiosos por vê-la aterrar e ouvir como foi a experiência. Sinto que nos roubaram isso, e que depois a roubaram do resto das nossas vidas. É tão doloroso", contou o pai, Joey Triplicata.

A jovem, de apenas 18 anos, e o instrutor, de 35 anos, morreram na sequência da queda, e os óbitos foram declarados no local, segundo informações avançadas pela polícia do condado de Upson, citado pela CNN.

Assim que saíram do avião, o primeiro pára-quedas falhou a abertura e entrou em rotação", referiu o chefe da polícia local, Dan Kilgore, que informou ainda que o segundo pára-quedas abriu tarde demais.

O avião que transportou Jeanna Triplicata levava mais gente, incluindo Renee Sands, a avó da jovem, que foi a primeira a saltar da aeronave, também num salto tandem. Esta era uma nova experiência para ambas, sendo que era algo que queriam fazer há vários anos.

Ela queria ver como as coisas são lá de cima. Nunca tinha vivenciado isso. Era suposto ser um dia maravilhoso e tornou-se no pior dia das nossas vidas", conta Joey Triplicata, que acrescentou que esta era apenas a segunda vez que a rapariga andava de avião.

A assistir ao momento estavam os pais da jovem, bem como os seus dois irmãos e uma amiga da família. Quando não viram o pára-quedas aterrar onde era suposto, pensaram que poderia ter surgido alguma mudança na rota, e foram ver se a rapariga estava junto à pista do aeroporto.

Ao chegarem ao local, viram várias luzes de carros dos bombeiros e da polícia. Joey Triplicata afirma que foi aí que a família percebeu que algo de errado tinha acontecido.

Acabaram por ser abordados por um agente das autoridades, que os informou que Jeanna Triplicata tinha morrido. Mais tarde, os pais da jovem tiveram mesmo de contar aos filhos: "Normalmente tentamos protegê-los, sobretudo os mais novos", disse o pai.

Em comunicado, a Skydive Atlanta, empresa que organizou o salto, diz-se "devastada pela perda de um membro da equipa e de uma aluna". Através do dono, Trey Holladay, a organização informou que estava a investigar o acidente em conjunto com a Administração Federal de Aviação.

A nota, citada pela CNN, refere que, desde 1985, foram realizadas centenas de saltos naquele complexo.

Joey Triplicata afirma que está à espera de respostas, até porque uma investigação com sucesso pode evitar que volte a acontecer uma tragédia do género.

Queremos saber o que aconteceu e esperamos e rezamos que eventualmente se saiba", afirmou.

Este é um acidente particularmente raro. No ano de 2019, a Associação de Paraquedismo dos Estados Unidos registou 15 fatalidades num total de 3,3 milhões de saltos efetuados, segundo números revelados pela CNN. No caso do salto tandem, que era o que as vítimas estavam a praticar, foi registada apenas uma morte por 500 mil saltos na última década.

Jeanna Triplicata tinha completado o ensino secundário este ano, e a festa de graduação estava marcada para este mês de julho. Tinha planos de entrar na Universidade da Georgia, e de seguir uma carreira no ensino, como professora de inglês.