Kim Kardashian deu entrada esta sexta-feira aos papéis para formalizar o divórcio de Kanye West, depois de seis anos e meio de casamento.

Fontes próximas do processo, citadas pela agência Associated Press, confirmaram que os documentos deram entrada no Supremo Tribunal de Los Angeles.

Este é o fim anunciado da dupla que ficou conhecida por "Kimye", e é o termo de um dos casais mais famosos de todo o mundo, composto por uma estrela de televisão e pelo famoso cantor.

O casal apareceu junto em alguns dos vídeos de músicas de Kanye West, como é o caso de "Closed on Sunday".

Em conjunto, Kim Kardashian e Kanye West tiveram quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

Este tinha sido o primeiro casamento para o cantor norte-americano, sendo que a socialite vai assim para o terceiro processo de divórcio.

A imprensa norte-americana noticiava, há muito, que o casal estava a viver problemas, sendo que já não estariam juntos há cerca de um mês.