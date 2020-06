O presidente da Liga dos Chineses e responsável pela recém-criada Câmara do Comércio Portugal-China acusou esta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos (EUA) de ser responsável por uma campanha para denegrir a China com o objetivo de travar o seu crescimento.

Em entrevista à Lusa, Y Ping Chow rejeita que a China esteja a aproveitar a crise pandémica para tirar proveitos políticos e defende que esta é uma teoria que apenas serve o Estados Unidos da América.

Na minha ótica, embora muitos jornais e muitos políticos, digam que a China aproveitou [a pandemia de Covid-19] para ganhar influência, esta é uma teoria lançada pelo dirigente dos Estados Unidos. Neste momento, os EUA, principalmente o senhor presidente [Donald Trump], qualquer coisa [que digam] é contra a China porque quer travar o desenvolvimento, a participação dos chineses", defendeu, acrescentando "é uma política deles".

Y Ping Chow considera, no entanto, que o apoio que a comunidade chinesa e o Governo daquele país tem dado à Europa e nomeadamente a Portugal, através da doação de equipamento médicos e outro material necessário ao combate à covid-19, prevalece sobre a teoria americana e tem contribuído para solidificar as boas relações entre Portugal e a China.

Ainda assim reconhece que, no contexto desta pandemia, houve quem tentasse associar o novo coronavírus à China, referindo-se à Covid-19 como vírus chinês, mas, salienta foi uma minoria.

Aquele responsável não reconhece Portugal como um país xenófobo e encontra explicações para esta associação no discurso de alguns, nomeadamente no do presidente americano, Donald Trump.

A América é um país que tem muita força, que tem muito poder e há muito seguidores", disse, criticando a atitude dos americanos do "eu, posso, quero e mando".

A China, sublinhou, não procura uma contrapartida, mas apenas criar e fortalecer relações e amizades.

Y Ping Chow não tem dúvidas que, tal como as empresas portuguesas, os empresários chineses terão quebras entre os 30% a 50% por causa da doença Covid-19, mas acredita que surgirão novas oportunidades de negócio.