Um menino de quatro anos morreu depois de ter sido encontrado inanimado dentro de um carro num dia em que as temperaturas chegaram aos 35 graus Celsius na cidade de Wichita Falls, estado do Texas, nos Estados Unidos.

A criança foi encontrada no sábado, por volta das 18:30 locais, e acabou por não resistir, tendo acabado por morrer já no hospital.

Os pais do menino contaram às autoridades que deram pelo seu desaparecimento e começaram a procurá-lo por todo o lado, acabando por ecnontrá-lo inanimado no carro.

A polícia de Wichita Falls está a investigar o caso.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o estado do Texas é, de longe, aquele em que se registam mais ocorrências deste tipo. Com efeito, são 137 as mortes de crianças que ficam expostas ao calor dentro de carros desde 1991.

Desde o início deste ano foram registadas 11 mortes relacionadas com este tipo de situação nos Estados Unidos, duas das quais no estado do Texas.

A organização Kids and Cars refere que a 11.ª morte já ocorreu depois deste caso. Uma menina de três anos terá morrido na cidade de Booneville, Mississipi, no mesmo tipo de situação, sendo que a sua irmã, de 15 meses, se encontra em estado crítico.