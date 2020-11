No Hospital Pediátrico de Atlanta, muitos pais lembram David Deutchman como o “avô dos cuidados intensivos”. A alcunha surge aliada à vontade de que o reformado voluntário tinha de embalar e reconfortar recém-nascidos na Unidade de Terapia Intensiva, enquanto os pais adormeciam ou descansavam durante umas horas.

Este sábado, o hospital do estado norte-americano anunciou que David, de 86 anos, morreu vítima de um cancro pancreático.

David descobriu que sofria de cancro pancreático metaestático no final de outubro e morreu duas semanas e meia depois.

Para homenagear o voluntário, o hospital organizou um desfile de carros e ambulâncias.

In 2017, the story of our "ICU Grandpa" touched people all over the world. Last week, we learned he has stage IV pancreatic cancer. To honor this legend, our employees organized a drive-by parade outside his home—complete with a NICU transport truck and🚁. pic.twitter.com/NsS5fuFtK2