Alguns moradores de Waterford, no estado de Nova Iorque, escaparam a uma tragédia por escassos centímetros. Depois de um deslizamento de terras, que ocorreu este domingo, várias casas ficaram à beira de uma cratera gigante.

Apesar do aparato, não houve feridos a registar e nem sequer existirão danos patrimoniais.

Por precaução, as autoridades acabaram por evacuar sete habitações, mas, depois de uma inspeção por parte de engenheiros, foram apenas três as casas que ficaram interditadas.

A área atingida foi entre 45 a 60 metros. Era uma situação com potencial para ferimentos graves, mas não registámos feridos", disse o chefe dos bombeiros de Waterford, Donald Baldwin, à CNN.

Ao todo, foram 12 as pessoas retiradas de suas casas, e que foram levadas para um abrigo. Entretanto, todos encontraram um outro sítio para ficar, segundo informações dos bombeiros.

No local, engenheiros e funcionários da câmara continuam a monitorizar o local, uma vez que continua a registar-se alguma instabilidade no terreno.

Para avaliar melhor o nível dos danos, a polícia do condado de Saratoga utilizou um drone, o que permitiu uma melhor visão do real impacto da situação.

A utilização de um drone permitiu às equipas manterem uma distância de segurança do local, podendo examinar a área sem terem de lá estar fisicamente", disse a polícia, no Facebook.

As autoridades ainda não conseguiram confirmar a causa do deslizamento, mas Donald Baldwin refere que existiam minas a céu aberto naquela zona, antes de serem construídas as habitações.