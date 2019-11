Cidade dos Estados Unidos comemorou o "Thanksgiving" com mais um grande desfile, ao qual não faltaram personagens como Sponge Bob, Power Rangers ou Son Goku. O Dia de Ação de Graças comemora-se sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro e serve para reunir a família e agradecer as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Este é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e costuma celebrar-se com um almoço onde o peru deve constar na ementa.