Vários Estados norte-americanos, do Texas ao da Carolina do Sul, têm estado sob temperaturas elevadas e sido objeto de alertas de calor, para níveis que chegam a 48 graus Celsius, em Memphis Ocidental, no Arcansas.

Os alertas de calor mais intenso incidem nos estados do Mississippi, Arcansas, Luisiana e Alabama, e em áreas próximas de Memphis, no Tennessee.

Os avisos foram feitos um dia depois de a combinação da temperatura com a humidade resultar em um índice de calor de 49,4 Celsius em Clarksdale, no Mississippi.

Este índice corresponde à temperatura que se sente.

Ao meio-dia de hoje (18:00 de Lisboa), este índice já era de 47 Celsius em Clarksdale e 46 Celsius na parte ocidental da cidade de Dyersburg, no Tennessee, relatou o serviço meteorológico.

O mesmo se passa na Costa do Golfo, no sul do Alabama e na Florida. Este índice atingiu os 47 Celsius antes do meio-dia na zona de Mobile, no Alabama, e de 46 Celsius em Pensacola.

A exaustão e ataques de coração são as ameaças principais das vagas de calor, segundo os centros federais para a Prevenção e Controlo de Doenças.