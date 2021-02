O secretário de Estado dos EUA, Antony J. Blinken, e o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, debateram esta terça-feira “maneiras de revitalizar a relação” entre os dois países e de “fortalecer ainda mais laços transatlânticos”.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, num comunicado esta terça-feira divulgado, Antony Blinken “enfatizou o desejo dos EUA [Estados Unidos da América] em trabalharem com Portugal, atualmente na presidência da União Europeia, para enfrentar desafios compartilhados, incluindo a covid-19, a recuperação económica, China e África”.

A primeira conversa telefónica entre o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o chefe da diplomacia norte-americana Antony Blinken, na qual passaram “em revista temas do relacionamento PT-EUA”, foi também anunciada na página oficial do Twitter do Ministério português dos Negócios Estrangeiros.

Segundo o lado português, “há convergência de prioridades entre a União Europeia (UE) e os EUA no reforço do multilateralismo, na abordagem conjunta a desafios globais e na cooperação entre as Democracias”.

Os dois responsáveis de política externa concordaram em estabelecer canais de contacto regular sobre temas de interesse comum, designadamente em África, na América Latina e na Ásia Oriental”, lê-se nas publicações, partilhadas pelas 19:00 desta terça-feira.

Durante a conversa telefónica com Antony Blinken, Augusto Santos Silva “insistiu na necessidade do equilíbrio geopolítico na região Indo-pacífico, objetivo para que também quer contribuir a Cimeira UE-Índia, organizada pela Presidência Portuguesa do Conselho da EU”.