Steven Nava não conseguiu ficar indiferente ao saber que um antigo professor estava a passar dificuldades e vivia dentro do próprio carro. Por isso, decidiu ajudá-lo e surpreendê-lo no dia de aniversário.

Através de uma angariação de fundos, intitulada de "HELP MR.V", Steven apelou a todos que contribuíssem com aquilo que pudessem para ajudar financeiramente o professor Jose Villarruel "a voltar à vida normal".

Essa ajuda chegou a Fontana, no estado norte-americano da Califórnia, em forma de cheque gigante no valor de cerca de 22.639 euros (27,000 dólares).

Q: You just found out your former high school teacher is living out of his car. What do you do?



A: Surprise him with a check for $27,000 🎉 pic.twitter.com/zrF1kxPE42