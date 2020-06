Quatro polícias foram atingidos a tiro na sequência de protestos em St. Louis, nos Estados Unidos, que começaram pacificamente mas que se tornaram violentos na noite de segunda-feira, informaram esta terça-feira as forças de segurança.

O departamento de polícia publicou na rede social Twitter que os polícias foram levados para um hospital com ferimentos que não se acredita serem fatais. Não ficou claro quem disparou os tiros.

We have had 4 officers struck by gunfire tonight. All have been transported to an area hospital. All are conscious and breathing. Their injuries are believed to be non-life threatening.



Officers are still taking gunfire downtown & we will share more info as it available. pic.twitter.com/Cwypi5EorP