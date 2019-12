Os três soldados da Guarda Nacional que seguiam a bordo de um helicóptero Black Hawk que se despenhou esta quinta-feira nos Estados Unidos morreram, avançou o governador do estado do Minnesota, Tim Walz.

O helicóptero caiu perto de Pearl Lake depois de perder o contacto com a base, o que aconteceu pouco depois de ter descolado de St. Cloud, para um voo de teste.

Segundo o sargento da Guarda Nacional do Minnesota Blair Heusdens, o helicóptero emitiu um pedido de socorro nove minutos após ter descolado.

A base da Guarda Nacional do Minnesota, perto do Aeroporto Regional de St. Cloud, está em operação desde 2009, com helicópteros Black Hawk e Chinook.