Na Florida, nos Estados Unidos, um homem roubou um carro da polícia, foi perseguido a alta velocidade, acabou encurralado e optou por roubar uma segunda viatura das forças de segurança.

O suspeito foi identificado como Xavier Javern Cummings e o vídeo de todo o aparato já se tornou viral.

Update: The suspect is Xavier Cummings (DOB 12/24/1987). Charges: armed burglary of a conveyance, escape, fleeing/att to elude, possession of a firearm by a convicted felon (x2), grand theft firearm (x2), grand theft motor vehicle (x2), driving while license suspended (habitual) pic.twitter.com/4AYisX1xvt