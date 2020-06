O secretário de Estado da Defesa norte-americano, Mark Esper, insurgiu-se esta quarta-feira contra a utilização de tropas para reprimir os tumultos que têm abalado os Estados Unidos desde a morte do afro-americano George Floyd, asfixiado por um agente da polícia.

Numa conferência de imprensa aos jornalistas, no Pentágono, Esper defendeu que a utilização de militares para garantir o cumprimento das leis federiais deve ser considerada apenas como último recurso, nas situações mais terríveis e de maior urgência. O secretário de Estado norte-americano sublinhou que o país não vive nenhuma situação dessas.

A opção de usar tropas para fazer cumprir a legislação deve ser usada como último recurso e apenas na mais urgente e terrível das situações. Não estamos em nenhuma situação dessas neste momento. Não apoio a invocação da Lei da Insurreição.”

A Lei da Insurreição, de 1807, é a lei federal norte-americana que dá poderes ao presidente para mobilizar tropas dentro do país em circunstâncias especiais, nomeadamente para reprimir uma rebelião, atos que violem as leis federais.

As declarações de Esper surgem depois de Donald Trump ter ameaçado colocar o Exército nas ruas para repor a ordem, numa altura que os protestos contra a morte de George Floyd têm sido marcados por uma onda violência em várias cidades do país.

Vou mobilizar todos os recursos federais disponíveis, civis e militares, para parar os motins e as pilhagens […], e proteger os norte-americanos que obedecem às regras”, avisou Trump na segunda-feira.

Esta quarta-feira, Esper considerou que a morte de George Floyd às mãos da polícia é um “crime horrível”. O secretário de Estado da Defesa frisou que o “racismo é real na América” e que é preciso que seja “reconhecido, confrontado e erradicado”.

A morte de George Floyd por um polícia de Minneapolis é um crime horrível. Os polícias que estiveram no local, naquele dia, têm de ser responsabilizados pelo seu homicídio. É uma tragédia que temos visto repetida demasiadas vezes. (…) O racismo é real na América e devemos fazer o nosso melhor para o reconhecer, o confrontar e o erradicar.”

Os Estados Unidos vivem dias de grandes manifestações contra a violência policial e o racismo, após a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia. As manifestações começaram em Minneapolis, mas depressa alastraram a várias cidades norte-americanas.

Os protestos têm sido marcados por uma onda de grande violência, com pilhagens, incêndios e confrontos entre manifestantes e agentes da polícia.

As manifestações atravessaram fronteiras e continentes e, em várias cidades europeias, empunharam-se cartazes com os slogans “As Vidas Negras Importam” e “Não consigo respirar” (estas foras as últimas palavras de George Floyd antes de morrer, asfixiado por um polícia).