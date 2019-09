Seis pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas em três tiroteios no espaço de 90 minutos na noite de quinta-feira, segundo informou hoje a polícia de Albuquerque, a cidade mais povoada do estado norte-americano do Novo México.

Não houve detenções imediatas nos tiroteios de quinta-feira à noite e a polícia não divulgou nenhuma descrição dos suspeitos.

Os investigadores não determinaram imediatamente se havia alguma ligação entre os tiroteios a que o vice-chefe da polícia, Harold Medina, chamou de “atos sem sentido”, durante uma conferência de imprensa que decorreu hoje.

Às 19:30 locais de quinta-feira (01:30 de sexta-feira em Portugal), a polícia foi chamada a um complexo de apartamentos e encontrou um homem ferido, baleado no pescoço.

A seguir, às 20:44, as autoridades receberam também a indicação de um tiroteio noutro complexo de apartamentos, do qual resultaram duas pessoas gravemente feridas que morreram no hospital e outras duas ficaram com ferimentos menos graves.

Ainda às 21:00, os polícias receberam uma chamada que relatava tiros disparados numa casa, tendo chegado ao local e encontrado três pessoas mortas. Uma quarta morreu no hospital e outras duas sofreram ferimentos ligeiros.