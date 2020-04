William Lapschies completou 104 anos na quarta-feira, e é veterano da II Guerra Mundial. Lutou nas ilhas Aleutas, no Alasca, porém, este não foi o único grande desafio que enfrentou na longa vida que já tem. Antes, em 1918, sobreviveu à gripe espanhola, que matou, pelo menos, 17 milhões de pessoas.

Mal sabia o senhor Lapschies que, prestes a complear 104 anos, iria começar a ter sintomas da Covid-19. Aconteceu no início de março, por precaução, foi posto em isolamento num centro de veteranos da região. Poucos dias depois, acabou por ser um dos primeiros residentes a testar positivo para o vírus, e a filha chegou a ser preparada para o pior, uma vez que o pai teve febres muito altas e chegou a descompensar a nível respiratório.

Para felicidade da família e dos amigos, mesmo contra todas as expectativas, a notícia da recuperação chegou ainda a tempo do seu aniversário. A família não quis deixar passar a data em branco, por isso visitaram-no esta quarta-feira. O veterano de guerra foi levado pelas auxiliares do centro numa cadeira de rodas até ao alpendre do edifício e, protegido com uma máscara, acenou à família que, apesar de ter de se manter à distância, levou balões e cartazes para celebrar.

Questionado como conseguiu combater o vírus, William Lapschies explicou que “o bicho tinha simplesmente ido embora”, e que se sentia bastante contente por chegar aos 104 anos. Garantiu, ainda, que está bem para aguentar mais alguns anos.

De acordo com o 'New York Post', há registo de dois homens com 103 anos que recuperaram da Covid-19, um no Irão e outro na China, e de um homem com 101 anos, residente em Espanha.