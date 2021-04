Uma criança foi encontrada sozinha por funcionários da polícia fronteiriça dos Estados Unidos, em Rio Grande Valley, no estado do Texas, junto à fronteira com o México. Questionada pelos oficiais sobre o que estava ali a fazer, o menino disse que foi abandonado por um grupo, sendo que não estava com os pais.

O momento em que as autoridades chegam perto da criança foi registado em vídeo, e está a comover a sociedade norte-americana.

O menino, de 10 anos, é natural da Nicarágua, e foi encontrado a andar sozinho perto da cidade de La Grulla.

Pode ajudar-me? Tenho medo", disse a criança em espanhol, quando encontrada por um agente.

Questionado pela polícia, disse que, quando acordou, deu conta de que tinha sido abandonado por um grupo de migrantes com quem viajava. Agora está ao cargo da polícia fronteiriça, esperando uma transferência para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

O caso surge no meio de muitos outros de crianças abandonadas que chegam à fronteira norte-americana vindas de países da América Central. No mês de março esse número ultrapassou um recorde, e os dados do governo apontam que 19 mil crianças migrantes que foram encontradas sozinhas estão sob custódia federal.

Desde que chegou à presidência, Joe Biden instaurou uma nova política de migração a pensar nestes casos. A administração tem ordem para expulsar todos os imigrantes que cheguem de forma clandestina, à exceção de menores desacompanhados, como é o caso.