Um tiroteio no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, provocou esta segunda-feira pelo menos três vítimas mortais.

De acordo com o Daily Mail, que cita as forças policiais locais, um homem todo vestido de preto terá aberto fogo no parque de estacionamento do supermercado Walmart, em Duncan.

A polícia já confirmou que o suspeito está morto, mas não se sabe se pertence ao grupo das três vítimas mortais (dois homens e uma mulher). Assim como não existe, até agora, um número exato de feridos.

O alerta foi dado por volta das 10:00 horas locais (16:00 em Lisboa) e pouco tempo depois as autoridades e os meios de socorro já se encontravam no local.

As escolas da região foram evacuadas e encerradas, por precaução, tendo já regressado à normalidade.