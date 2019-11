Uma ordem judicial de um tribunal de Nova Iorque condenou esta quarta-feira o presidente dos Estados Unidos a pagar dois milhões de dólares (cerca de 1.8 milhões de euros) como parte de uma sentença em que Donald Trump estava acusado de má gestão na Fundação Donald J. Trump. O pagamento deverá ser feito a um conjunto de organizações sem fins lucrativos.

A decisão foi finalizada no final do passado mês de outubro, mas só agora foi divulgada. O caso remonta ao período em que Donald Trump ainda não era o presidente norte-americano.

Donald Trump acabou por admitir a existência de algumas irregularidades, como quando, em 2016, utilizou uma ação de caridade da sua fundação para financiar a sua campanha para as presidenciais desse ano. Além disso, o presidente dos Estados Unidos confirmou que utilizou a mesma fundação para liquidar algumas obrigações legais das suas empresas, como a Mar-A-Lago ou a Trump National Golf Club.

A Fundação Donald J. Trump acabou por ser encerrada no passado mês de dezembro, apenas seis meses após o processo movido pela procuradoria do estado de Nova Iorque. Na acusação podia ler-se que a fundação "era pouco mais do que um livro de cheques que servia os interesses económicos e políticos do senhor Trump", segundo o New York Times.

Esta condenação acabou por resultar de um entendimento entre a defesa de Donald Trump e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, ainda segundo o New York Times.

Entre as instituições que vão receber o dinheiro do presidente dos Estados Unidos estão a Children's Aid Society, a United Negro College Fund ou o Museu norte-americano do Holocausto.

Além disso, Donald Trump teve de concordar que todas as ações de caridade em que se envolver a partir de agora vão ser feitas através de instituições com diretores independentes.