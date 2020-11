Trump e Biden, os "reis" das gaffes

Têm estilos divergentes e ideias opostas. O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden disputam o cargo de presidente dos Estados Unidos nas próximas eleições, a 3 de novembro. Mas, apesar das diferenças, são os dois conhecidos pelas várias gaffes que já cometeram ao longo da carreira.

Reunimos algumas das gaffes dos dois candidatos que deram que falar.

Trump confunde 11 de setembro com... supermercado

Numa ação de campanha para as presidenciais de 2016, em Buffalo, Nova Iorque, Donald Trump confundiu o 11 de Setembro (data trágica que ficou conhecida como 9/11) com a cadeia de supermercados 7/11.“Eu estava aqui e eu vi os nossos políticas e os nossos bombeiros no 7/11”, afirmou

Trump "esquece-se" que é presidente das Ilhas Virgens

Em 2017, por causa da passagem do furacão Maria, o presidente norte-americano deu uma conferência de imprensa na qual afirmou que se encontrou com o presidente das Ilhas Virgens. “Eu saí do Texas, da Florida, do Louisiana e fui a Porto Rico. E eu encontrei-me com o presidente das Ilhas Virgens”, disse. Só que as Ilhas Virgens pertencem aos Estados Unidos, pelo que o presidente do território é o próprio Trump. O líder norte-americano estaria a falar do governador das Ilhas Virgens.

"Covfefe", a palavra que Trump inventou e que enlouqueceu a Internet

Donald Trump é conhecido por utilizar frequentemente o Twitter. Ao longo do seu mandato, foram várias as publicações do presidente norte-americano que se tornaram virais. Uma delas transformou-se em “meme” de forma quase imediata. “Despite the constant negative press covfefe”, escreveu. “Covfefe” não tem qualquer significado em inglês. Em português a mensagem pode ser traduzida livremente como: “Apesar do constante e negativo covfefe da imprensa”. Provavelmente, Trump quereria escrever “coverage”, que significa “cobertura”. O que é certo é que depressa os utilizadores começaram a fazer piadas com a palavra misteriosa e até foi registado o domínio covfefe.com.

A pandemia de 1917 pôs fim à Segunda Guerra Mundial?

Foi em agosto, já em plena pandemia de covid-19, que Trump cometeu mais uma gaffe, desta vez envolvendo a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial. O presidente norte-americano disse, em conferência de imprensa, que a pandemia de 1917 provavelmente acabou com a Segunda Guerra Mundial porque "todos os soldados estavam doentes". Ora, acontece que a gripe espanhola não ocorreu em 1917, mas de 1918 a 1929, e a Segunda Guerra Mundial só ocorreu quase duas décadas depois, de 1939 a 1945.

O Colorado faz fronteira com o México?

A construção de um muro na fronteira com o México foi uma das grandes promessas da campanha do republicano. No ano passado, quando falava sobre este projeto, num comício na Pensilvânia, o presidente norte-americano prometeu a construção de um muro em vários estados, incluindo o Estado do Colorado. "Sabem por que vamos ganhar no Novo México? Porque eles querem mais segurança na fronteira e não têm. E nós vamos construir um muro no Novo México e vamos construir um muro no Colorado. Vamos construir um muro bonito. Um muro grande, que realmente funcione, pelo qual não seja possível passar por cima, nem por baixo.” Só que o Colorado é um Estado interior, que não faz fronteira com o México. E depressa o governador da região, o democrata Jared Polis, notou a gaffe no Twitter

<br />

Biden fala sobre Obama e causa polémica

Em 2008, Joe Biden concorria à nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais. Na altura, Biden descreveu o senador e também candidato à nomeação democrata Barack Obama como “o primeiro afro-americano popular, que é articulado, inteligente, transparente e bem parecido”. As palavras causaram polémica e motivaram um pedido de desculpas.

Um comentário considerado racista

Antes disso, em 2006, Biden já tinha sido criticado por uma observação que fez quando falava do apoio que reunia entre os norte-americanos de ascendência indiana. “Em Delaware, o maior crescimento populacional é o dos indianos-americanos. Não pode ir a um 7-Eleven ou a um Dunkin’Donuts sem ter um leve sotaque indiano. Não estou a brincar”, afirmou. As palavras foram criticadas e consideradas racistas.

<br />

Biden diz que classe média foi "enterrada" durante mandato de Obama

Durante a campanha para um segundo mandato ao lado de Barack Obama nas presidenciais de 2012, Biden afirmou que a classe média do país tinha sido "enterrada" nos últimos quatro anos, ou seja, durante o primeiro mandato de Obama.



"Como se pode justificar o aumento dos impostos para uma classe média que foi enterrada nos últimos quatro anos?", questionou Joe Biden perante mais de um milhar de apoiantes.

Biden pede a senador em cadeira de rodas "que se levante"

Em 2008, numa ação de campanha na Carolina do Sul, Joe Biden pediu a Chuck Graham, um senador local, que "se levantase para que as pessoas o vissem". O problema é que o senador andava de cadeira de rodas. Biden apercebeu-se de imediado da gaffe e redimiu-se. "Oh, o que é que estou a dizer! Fazemos assim, vais fazer com que toda a gente se levante", afirmou logo depois.

A gripe suína e os conselhos que deu à família

No início do surto da gripe suína, em 2009, Biden afirmou que aconselhou a família a evitar andar de avião ou de metro. “Diria aos meus familiares, e já o fiz, para evitarem espaços fechados. Quando uma pessoa espirra isso espalha-se por todo o avião”, justificou. As palavras causaram algum alarme e levaram a uma rápida retratação da Casa Branca. A responsável pela segurança interna, Janet Napolitano, disse que se fosse novamente questionado sobre o assunto, Biden corrigiria a declaração para “se se estiverem a sentir doentes: porque é isso que estamos a aconselhar”.