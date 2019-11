O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma visita surpresa aos militares dos EUA no Afeganistão, para celebrar o Dia de Ação de Graças.

Esta é a primeira vez que Trump visita o Afeganistão e a segunda viagem do presidente a uma zona de guerra.

United States Army General and the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley introduces the 45th President of the United States @realDonaldTrump at Bagram Airfield in Afghanistan. HAPPY THANKSGIVING!!🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/uMRA5t5yyk