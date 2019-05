Virgilio Martínez, um dos mais afamados cozinheiros do mundo, foi impedido de entrar em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segurança aeroportuária, depois de terem sido encontradas 40 piranhas congeladas na sua bagagem, na madrugada desta quinta-feira.

O chef, que é proprietário do restaurante Central (premiado com três estrelas Michelin e considerado o sexto melhor restaurante do mundo pela publicação The World’s 50 Best Restaurants) está em Los Angeles para participar no Food Bowl, um festival de culinária que decorre naquela cidade ao longo do mês de maio.

Os polícias entraram em pânico [depois de abrirem a mala]”, contou o cozinheiro ao Los Angeles Times.

Quando as forças de segurança viram o conteúdo da bagagem, perguntaram a Virgilio Martínez porque razão transportava piranhas, ao que o chef respondeu, dizendo que ia “fazer um jantar especial para um amigo”. O cozinheiro contou, ainda, que quando mostrou o que queria fazer com os peixes, os polícias o deixaram passar.

A piranha faz parte do menu de degustação do restaurante de Virgilio Martínez.