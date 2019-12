As imagens de duas câmaras de vigilância capturaram o momento em que Karol Sanchez, de 16 anos, foi raptada em plena via pública e enquanto passeava com a mãe.

O sequestro aconteceu esta segunda-feira, no bairro de Bronx, em Nova Iorque.

A polícia de Nova Iorque emitiu um alerta, esta terça-feira, pedindo a colaboração de populares, que tenham informações úteis para a investigação, com o objetivo de encontrar tanto a menor como os raptores.

As imagens do rapto foram divulgadas pelas autoridades americanas e mostram Karol Sanchez a ser agarrada e arrastada violentamente, por dois homens, para o interior de um carro de quatro portas, onde estariam mais dois suspeitos.

O vídeo mostra ainda que a adolescente estava acompanhada pela mãe, de 36 anos, que tentou afastar os raptores, mas acabou por ser empurrada e cair no chão, enquanto o carro arrancou a alta velocidade.

🚨AMBER ALERT: Help us find 16-year-old Karol Sanchez.

Karol was abducted last night at 11:20pm in front of 745 Eagle Avenue, in the Bronx, by 4 male suspects who were driving a 4-door beige sedan. Call 9-1-1 if you seen her.

Call @NYPDTips with any info. pic.twitter.com/2uQnv2MoJQ